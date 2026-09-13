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Набиха баба заради прасе

Набиха баба заради прасе

Враца. Баба на 67 години от врачанското село Нивянин е с избит зъб и обезобразено лице след скандал за прасе. Пенсионерката отнесла юмруците на 42-год...

03 април | 10:58
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