Прасе отказа да го колят и изуми хората!
Къде стана странната случка
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Къде стана странната случка
Случката е от Видинско
Вирусът може да живее и в осолени шунки във вакуумни опаковки
Кално прасе, което стои кротко пред мола в квартал Люлин, смая столичани. Снимката на четириногото животно бе публикувана в социалната мрежа Фейсбук....
Крадци задигат прасето Кънчо на самотно живеещ старец в българско почти обезлюдено село. Дядото се снабдява с оръжие и подготвя отмъщение. Такъв накра...
Прасе тича на свобода в Южния парк на столицата. На тази гледка се натъкнаха хора, използващи последните слънчеви лъчи на месеца за разходка. "Сняг н...
Роми дойдоха на снимки с каруци, изкараха ангелите на шефка от "Чистота" Екшън посред нощ с прасе и Жерар Депардийо вдигна накрак Пловдив. Снимките н...
Касапи премериха уменията си за подготовката на най-доброто мезе в Балкана 300 кг прасе избраха балканджиите в Елена, за да покажат как се правят мръ...
Звездата на "Ливърпул" Марио Балотели остана без домашния си любимец - прасето Супер. Малката свиня бе спряна от властите във Великобритания на границ...
Враца. Баба на 67 години от врачанското село Нивянин е с избит зъб и обезобразено лице след скандал за прасе. Пенсионерката отнесла юмруците на 42-год...
Тъпчат месото в "бабичката" и "деденцето" на прасето
Кърджали. 20-метрова топола се стоварила върху селскостопанска постройка в местността "Върбалака" в Кърджали, вследствие на силния вятър в петък, съоб...
Музеят на свинята е най-любопитната забележителност в града