Откриха праисторически кит край Варна
Варна. Намерен е праисторически кит живял около преди 15 до 10 милиона години през периода миоцен. Ценната находка е открита още преди около месец и п...
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Варна. Намерен е праисторически кит живял около преди 15 до 10 милиона години през периода миоцен. Ценната находка е открита още преди около месец и п...