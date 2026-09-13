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И прабългарите колели прасе

И прабългарите колели прасе

Защо Рождество Христово се нарича Коледа? Коренът е от глагола "коля". Християнският елемент в случая наистина присъства - екзекуцията на прасето оз...

25 декември | 14:45
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