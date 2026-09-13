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Алгафари се връща в БСП

Алгафари се връща в БСП

ПР специалистът Нидал Алгафари отново ще работи за БСП. "Преди дни имах среща с лидера Сергей Станишев. Имаме доста допирни точки и мисля, че мога доб...

30 март | 20:10
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