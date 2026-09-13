А1 с приз „PR екип на годината“ и още пет награди
Отличията бяха връчени на 25-ото юбилейно издание на конкурса PR Приз
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Отличията бяха връчени на 25-ото юбилейно издание на конкурса PR Приз
Управляващите извършват неща, които хранят "Възраждане", смята бившата ПР на ПП
Компанията грабна и още две признания от VII-то издание на годишните награди на b2b медия
SiteMedia Consultancy получи рекордните шест номинации в различни категории на едни от най-престижните световни награди за комуникации в света Platinu...
Експертът влезе в класацията на най-добрите пиари в света Пренесли посред нощ букетите от "Кемпински" в Народния театър, за да спасят конференцията...
Чрез поемането на отговорност за свалянето на руския самолет в Египет от Ислямска държава се опитват да приложат някаква форма на ПР, за да увеличат п...
ПР специалистът Нидал Алгафари отново ще работи за БСП. "Преди дни имах среща с лидера Сергей Станишев. Имаме доста допирни точки и мисля, че мога доб...