Плевнелиев с единна позиция за Сирия пред ООН
До края на следващата седмица президентът Росен Плевнелиев и кабинетът ще излязат с единна позиция за кризата в Сирия, увери държавният глава на конфе...
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До края на следващата седмица президентът Росен Плевнелиев и кабинетът ще излязат с единна позиция за кризата в Сирия, увери държавният глава на конфе...
София. Вицепрезидентът Маргарита Попова не споделя исканията за оставка на правителството и смята, че с общи усилия може да бъде преодоляно разделение...
Възможно е скоро България да поиска официално съдействие от ЕС за бежанския поток, твърди външният министър
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов заяви, че все още няма доказателства, че Басар Асад е наредил химическата атака. "Няма доказателства, ч...
Виновниците за химическите оръжия да бъдат наказани, зове президентът
София. Всякаква употреба на химическо оръжие е недопустима. Ние остро и категорично се противопоставяме на това. Не бива да забравяме и факта, че им...