Явор Бахаров се сдоби с обвинение
Той бе хванат в събота да шофира след употреба на алкохол и наркотици
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Той бе хванат в събота да шофира след употреба на алкохол и наркотици
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