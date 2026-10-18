Къде сте, Махмуд, Мохамад? Близки издирват изчезналите моряци чрез социалните мрежи
Българските власти не са публикували досега официален списък с оцелелите
Следете всички новини, анализи и коментари за Потънали Кораби. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българските власти не са публикували досега официален списък с оцелелите
Все повече българи карат курсове за водолази Голям интерес има към потопения самолет на Тодор Живков Подводна художествена галерия "Домът на русалка...
Варна. Има голям шанс на дъното на Черно море у нас да се открият потънали кораби от къснобронзовата епоха (1650-1200 г.пр.Хр) или от времето на аргон...