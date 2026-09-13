Клане и кръв в Англия! Колко са пострадалите
Момче е арестувано в опит за убийство
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Момче е арестувано в опит за убийство
Изясняват се причините за катастрофите
Ще могат да получат еднократната помощ в размер до 1512 лева още през месец юни
Къде е станал тежкият инцидент
Афганистанските талибани призоваха хуманитарните организации да помагат щедро на хората, пострадали от земетресението в Североизточен и Източен Афгани...