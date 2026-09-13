9 милиона гледаха "Игра на тронове"
Последният епизод от шести сезон на "Игра на тронове" е бил гледан от 8,9 милиона зрители в САЩ. Това е нов рекорд за поредицата, твърдят анализаторит...
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Последният епизод от шести сезон на "Игра на тронове" е бил гледан от 8,9 милиона зрители в САЩ. Това е нов рекорд за поредицата, твърдят анализаторит...
Продуцентът и сценарист на сериала Димитър Митовски кавалерстваше на програмния директор на БНТ Севда Шишманова и Вяра Анкова, генерален директор на т...
За първи път CBS ще излъчи финален епизод на сериал през март, вместо през май месец. Така зрителите ще могат да гледат последния епизод на How I Met...