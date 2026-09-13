Мръсни приказки в Благоевград
Playboy и Пощенска кутия разказват уникални сюжети
Следете всички новини, анализи и коментари за Пощенска Кутия За Приказки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Playboy и Пощенска кутия разказват уникални сюжети
София. „Пощенска кутия за приказки" е отново тук с поредната предизвикателна тема - „РАБОТНО ВРЕМЕ". Прекрасните разкази на почитателите на литератур...
Пловдив. Дългоочакваният нов сезон на „Пощенска кутия за приказки" е вече тук. Популярната литературна инициатива стартира отново, а нейната създателк...
София. Проектът „Пощенска кутия за приказки" отправя ново предизвикателство към почитателите на легендарните истории. На 13 май от 19:00 ч. в столични...
София. Поредното издание на „Пощенска кутия за приказки", организирано от Гери Турийска, изглежда е вдъхновено от пътуването й до Лондон и церемонията...
София. Пощенска кутия за приказки на тема "Това го има само по филмите" ще се проведе на 8 април, а съставът на събитието ще е изцяло нов, информират...
София. Първият по рода си сборник с разкази на авторите, участвали в проекта "Пощенска кутия за Приказки" на Гери Турийска, е вече факт. Той включва 3...
София. Време е за декемврийската тема на Пощенска кутия за приказки. "Защото има значение" със сигурност ще ни накара да се замислим в края на една до...