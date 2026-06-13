Човек на Обама при Борисов днес
Зам.-помощник държавният секретар на САЩ Хойт Ий ще се срещне днес в Министерския съвет с премиера Бойко Борисов. Хойт Брайън Ий отговаря за централно...
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Зам.-помощник държавният секретар на САЩ Хойт Ий ще се срещне днес в Министерския съвет с премиера Бойко Борисов. Хойт Брайън Ий отговаря за централно...