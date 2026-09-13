Пътуващ светец с копринени пантофи върши чудеса на Корфу
Островът е любимо място на холивудските режисьори, очарова с истории и венецианска архитектура
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Островът е любимо място на холивудските режисьори, очарова с истории и венецианска архитектура
Вярва се, че момите почитат светеца, който ще им помогне да се задомят
Инцидентът стана с разузнавателен П-8A "Посейдон"
Опасенията са свързани с евентуално изпитание на торпедото "Посейдон"
Два F-16 ескортираха самолета на Владимир Путин над Атина, днес той отива в Атон Газопроводът по дъното на Черно море за Гърция и Италия може да прем...
Подписаният на 24 февруари в Рим меморандум за изграждане на газопровода "Посейдон" е "голяма стъпка" към възраждането на проекта "Южен поток". Това с...
"Газпром" планира да доставя „синьо гориво" на Гърция и Италия през Черно море. Руският концерн „Газпром", италианската компания „Едисон" и гръцката...
Сринали храма на 23 века по заповед на император Константин
Една от античните сгради, открити при разкопките в Созопол това лято, се оказа храм на Посейдон - древногръцкия бог на моретата. Това обяви шефът на Н...