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Откриха храм на Посейдон

Откриха храм на Посейдон

Една от античните сгради, открити при разкопките в Созопол това лято, се оказа храм на Посейдон - древногръцкия бог на моретата. Това обяви шефът на Н...

14 декември | 18:45
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