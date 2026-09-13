Кандидат за президент втрещи Европа. Направи немислимото /СНИМКИ/
Гжегож Браун попадна в световните медии
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Гжегож Браун попадна в световните медии
Според магистратите, задържането под стража е твърде тежка мярка за такова обвинение
Паметникът вече е възстановен напълно в първоначалния си вид, съобщиха от храма "Св. Неделя"
Мъжът е действал сам
Кръстът е изваден от гроба и част от него е счупена, както и част от мрамора
Всяка година от този паметник започват честванията във Варна за националния празник
Острата реакция на Националния младежки кометет на партията
На видеото се вижда как мъжът уринира върху флага
Иванов използва "Свободна Европа" и свои видеоклипове в социалните мрежи
Първан Симеоновполитолог Eдин глупак позира с чук на Каймакчалан. Но по-големите глупаци сме ние - че продължаваме гръмко да се хващаме на такива пос...
„Това е поредният акт на вандализъм. Аз ще дам под съд този македонски журналист. Длъжен съм да го направя. Иначе ще бъда уволнен, че не си гледам раб...
Късно вечерта монументът е бил почистен от служители на столичния инспекторат
Карлово. Войниците, които миналия декември поругаха паметника на братята Христо и Евлоги Георгиеви в Карлово като уринираха върху него, отиват на съд....
Пловдив. Военно-окръжна прокуратура поема случая в Карлово, в който пияни войници поругаха паметника на братята Евлоги и Христо Георгиеви и пребиха ме...
Карлово. Трима пияни военнослужещи от Карлово са препикали паметник на братята Евлоги и Христо Георгиеви в града, съобщиха за "Стандарт" от Министерст...
3 камери, патрул и доброволци ще дебнат за апаши около паметника
Три хлапета поругаха 23 паметни плочи