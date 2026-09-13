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Пука ли ни за Македония

Пука ли ни за Македония

Първан Симеоновполитолог Eдин глупак позира с чук на Каймакчалан. Но по-големите глупаци сме ние - че продължаваме гръмко да се хващаме на такива пос...

26 септември | 6:25
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