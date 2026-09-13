Вратата на Богинята. Мястото, откъдето извира силата
Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
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Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
Какво представлява "руската порта към Китай"
Ахтопол. Старинна порта подобна на тези в Преслав, Плиска и Дръстър откриха археолозите в Ахтопол. Находката е част от античната и средновековна крепо...
Бургас."На този етап влязла концесия на пристанището няма. И всички останали твърдения са чиста спекулация." Това заяви областният лидер на ГЕРБ и кан...