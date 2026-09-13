Пристанище Варна с 6,55 млн. печалба
6,55 млн. лв. е чистата печалба на "Пристанище Варна" за първото полугодие на годината. Това сочи отчетът на най-големия ни държавен порт пред финансо...
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6,55 млн. лв. е чистата печалба на "Пристанище Варна" за първото полугодие на годината. Това сочи отчетът на най-големия ни държавен порт пред финансо...
Богата програма на Порт Варна през почивните дни. До 18:00 ч. днес жителите и гостите на град Варна могат да посетят италианския военен учебно-ветрохо...
Над 4,3 млн. тона товари са обработени в терминалите на Пристанище Варна от началото на годината до 4 юли. Държавното дружество отчита сериозен ръст -...
„Пристанище Варна" ЕАД стана пълноправен член на Асоциацията на Средиземноморските круизни пристанища „MedCruise". Кандидатурата на пристанището в най...
В присъствието на министъра на транспорта Ивайло Московски се проведе официалното кръщаване на най-големия мобилен кран на пристанище Варна. Кранът Li...
Близо 8 млн. лева е печалбата на „Пристанище Варна" ЕАД за миналата година преди данъци. Това сочи отчетът на дружеството, който бе представен днес пр...
Изнесената пшеница от последната реколта през Пристанище Варна достигна 1,343 млн. тона, показват данните на агроминистерството. Това количество е екс...
Рекордьорът "Дел Джовани" от 2 г. е изоставен от собственик и екипаж Пет зарязани от собствениците си кораби продължават да стоят във Варна и още ни...
Варна може да стане врата към Европейския съюз за малайзийското палмово масло. Това стана ясно на среща между представител на Съвета по палмово масло...
„Пристанище Варна" ЕАД се включи в изпълнението на проект „Securing Transit Containers" (SETRACON). Той се финансира от Европейската комисия чрез Съвм...
Нови кабини за краткотрайни почивки са осигурени по кея на Пристанище Варна – Запад. Това съобщиха от Асоциацията на пристанищните работници и служите...
За 53 дни пристанището обработи над 18 400 контейнераНад 12,5 млн. лв. ще инвестираме през 2015 г., казва Петър Сеферов В какво състояние се намира "...
Над 2 млн. лв. печалба за "Пристанище Варна" са донесли тръбите за строежа на морската част на газопровода "Южен поток". Това оповести председателят н...
За да отговарят на изискванията по проекта "Южен поток", водачи на тилова механизация в "Пристанище Варна-Изток" са преминали специални курсове за при...
Няма да има съкращения на работници, намаляване на заплатите, нито пък премахване на социалните придобивки на хората.С тези думи директорът на Пристан...
През тази година ще стартира един от амбициозните планове за развитие на туризма във Варна. Идеята е да се направи пълна промяна на кейовете на Порт В...
Най-голямото родно пристанище ще инвестира 12 млн. лв. през 2015 г.Не си позволяваме компромис с качеството на обслужване на клиентите, казва доц. Бож...
94 517 т пропан-бутан, (по-популярен като автогаз) е внесен у нас от началото на годината до 31 октомври през фериботния комплекс на "Пристанище Варна...
Варна. Заради силния вятър през изминалата нощ са станали 14 инцидента с паднали дървета и клони във Варна. Това съобщи за „Фокус" Ирена Петричева от...
Варна. Затвориха пристанище Варна за всички кораби. Това съобщава сайта на „Ръководство на корабния трафик – Варна". Ограничението е въведено в района...