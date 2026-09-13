Водна база с атракции ще е част от къмпинг фестивала в Бургас
Пълна програма с атракциите ще бъде достъпна в дните преди фестивала във фейсбук страницата на изложението
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Пълна програма с атракциите ще бъде достъпна в дните преди фестивала във фейсбук страницата на изложението
Ветроходното състезание ще започне с Парад на участниците пред Морската гара
Логистичен център за 20 млн. евро вдига Китай в бургаския порт. Договорът да хъба е бил подписан преди седмица в китайския град Ханджоу, съобщи изпълн...
Бизнес делегация от Китай пристигна в бургаското пристанище, за да проучи условията за бъдещия логистичен център. Визитата е организирана от Центъра з...
Бизнес делегация от Китай пристигна в бургаското пристанище, за да проучва условията за бъдещия логистичен център. Визитата е организирана от Центъра...
Плаващи дворци ще доведат у нас 15 000 богаташи през септември и октомври. Първи крак ще повлече внушителният 5-звезден кораб "Емералд Принцес", който...
Премиерът Бойко Борисов откри новия брегови център за управление на корабоплаването, който се намира на територията на пристанище Бургас. На тържестве...
„Пристанище Бургас" ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг" 1 на основание чл.101 а и следващи от ЗОП обявява публична покана към потенциални кандидат...
Строят се супермодерно силозно стопанство за зърно и склад за меден концентрат Назначихме повече от 170 души и вдигнахме заплатите с 20%, казва проку...
Представители на Пристанище Бургас участваха в най-голямото круизно изложение „Cruise Shipping Miami", което се проведе от 16 до 19 март в Маями, САЩ....
Ползотворно бе участието на представителите на „Пристанище Бургас" ЕАД в международната конференция "Паневропейски диалог между круизни оператори, пр...
Изпълнителният директор на Пристанище Бургас Диян Димов ще участва в международна конференция за морския туризъм на 5 и 6 март в Брюксел. Престижният...
Бургас. Капацитетът и възможностите на „Пристанище Бургас" ЕАД да обслужва круизни туристи ще бъдат представени на първото за годината международно кр...
7281 тона товари обработи само за един ден "Пристанище Бургас" ЕАД, съобщиха от държавното дружество. Този обем е с над 1000 тона над достигнатия в на...
Жителите на Бургас за първи път от десетилетия имат възможност да стъпят свободно на пристанище Бургас. Да се разходят до първия в страната морски при...
Пристанище Бургас вече е достъпно за всеки, който пожелае да отиде до морето, за да види приставащите кораби или да хвърли въдица за риболов. Дългооча...
Частно пристанище решава държавни проблеми на трудовия пазар. Така се получава с "БМФ Порт Бургас", концесионер на терминал "Бургас-Запад". Точно пред...
Готвят нови шефове и в Слънчев бряг
Бургас. Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на контрол от страна на "БМФ Порт Бургас" ЕАД чрез договор за конце...
Над 30% ръст на печалбата си спрямо 2011 година отчита "Пристанище Бургас" ЕАД. За 2012 г. се очаква печалбата, след облагане с данъци, да бъде 4,317...