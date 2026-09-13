Всичко за Порт Бургас

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Китайци проучват порт Бургас

Китайци проучват порт Бургас

Бизнес делегация от Китай пристигна в бургаското пристанище, за да проучи условията за бъдещия логистичен център. Визитата е организирана от Центъра з...

30 март | 19:55
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ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

„Пристанище Бургас" ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг" 1 на основание чл.101 а и следващи от ЗОП обявява публична покана към потенциални кандидат...

17 април | 17:50
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Порт Бургас постави рекорд

Порт Бургас постави рекорд

7281 тона товари обработи само за един ден "Пристанище Бургас" ЕАД, съобщиха от държавното дружество. Този обем е с над 1000 тона над достигнатия в на...

19 декември | 19:15
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