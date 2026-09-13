Светът се разтресе! Страшна закана от Путин след атентата в Москва
Отговорност за нападението пое "Ислямска държава"
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Отговорност за нападението пое "Ислямска държава"
От разговора с Ангелов стана ясно, че многократно е бил разпитван от разследващите
Тези, които стреляха с РПГ-то, са жертва на поръчителите. Това каза бившият съветник в ДАНС Алексей Петров преди началото на поредното заседание по де...
София. "От съдържанието на тефтерчето става ясно, че Ц.Ц. и Б.Б са поръчителите на онова, на което Филип Златанов е само изпълнител", заяви лидерът на...