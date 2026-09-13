Проверяват главна помпа в Пети блок на “Козлодуй”
Намалиха наполовина мощността му
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Намалиха наполовина мощността му
Суперзвездата на "Реал" М Кристиано Роналдо продължава с все сила да си помпа имиджа в САЩ. Голаджията на "белите" бе ВИП гост по време на мача от НБА...
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Сан Франциско. NASA преценява проблем с една от двете охлаждащи системи на борда на Международната космическа станция, което представлява "потенциалн...
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