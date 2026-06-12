Атина поиска удължаване на помощната програма с шест месеца
Гърция е поискала от еврозоната продължение на помощната програма за страната за още шест месеца, информира BBC. Атина е информирала Брюксел за желан...
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Гърция е поискала от еврозоната продължение на помощната програма за страната за още шест месеца, информира BBC. Атина е информирала Брюксел за желан...