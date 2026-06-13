Ужасяващо двойно убийство в поморийско село
8-годишният му син се отървал на косъм от смъртта Психично болен мъж уби по особено жесток начин майка си и баща си, а 8-годишният му син се отърва к...
Следете всички новини, анализи и коментари за Поморийско Село. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
8-годишният му син се отървал на косъм от смъртта Психично болен мъж уби по особено жесток начин майка си и баща си, а 8-годишният му син се отърва к...