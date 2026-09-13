Повече чехкини и полякини по плажовете
Има ръст на записванията на туристи от страни, членки на Европейския съюз - предимно от Германия, Великобритания и най-вече Чехия и Полша. Това обяви...
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Има ръст на записванията на туристи от страни, членки на Европейския съюз - предимно от Германия, Великобритания и най-вече Чехия и Полша. Това обяви...
Бургас. Счупен самолет зарадва полякини, които 6 часа събираха тен на плажа до летище Сарафово в Бургас. Още в събота сутринта огромна група полски ту...
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