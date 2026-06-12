Полудял мъж изхвърли мебелите си през прозореца
Полудял мъж е изхвърлил част от мебелите от прозореца на дома си. Жилището е на третия етаж на кооперация на ул. "Бузлуджа" 64, близо до НДК. Полицаи...
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Полудял мъж е изхвърлил част от мебелите от прозореца на дома си. Жилището е на третия етаж на кооперация на ул. "Бузлуджа" 64, близо до НДК. Полицаи...