Нормално е да биеш жена си? Шокираща анкета
Повече от една трета по света го одобрявали
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Повече от една трета по света го одобрявали
От 2018 г. процедурата за промяна на половата идентичност е улеснена в Белгия
Въздействието на COVID-19 e било особено негативно за жените от малцинствените групи
Така той коментира премахването на “полово обвързаните местоимения”
Външният министър Захариева председателства заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека
Организациите за признаване на различната сексуалност постигнаха поредна победа. Dictionary.com записа нови 150 думи в английския език, сред които и о...
София. Правителството прие Национален план за действие през 2014 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той е разработен в съотве...