СОВА ХАРИС: ГЕРБ и БСП изравниха сили за евровота (ТАБЛИЦИ)
Борисов води на Нинова с 34,4: 28,2 доверие
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Борисов води на Нинова с 34,4: 28,2 доверие
ГЕРБ увеличава поддръжката си като навлиза в центристкото пространство, докато БСП не успява изцяло да ангажира дори хората с леви убеждения. Това пок...
Песимистите за бъдещето на страната ни в последните години традиционно са по-голям дял от оптимистите. В същото време хората, които имат оптимистични...
"България без цензура" трета политическа сила на евроизборите София. БСП печели 18%, ГЕРБ-17%, ДПС-4,8%, а "България без цензура", "Атака" и АБВ по 3...