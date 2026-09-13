Папата: Ваксинирането е дълг
"Когато бях дете, спомням си, че имаше криза от полиомиелит и всички отчаяно очакваха да си направят ваксина", казва Франциск
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"Когато бях дете, спомням си, че имаше криза от полиомиелит и всички отчаяно очакваха да си направят ваксина", казва Франциск
Стотици родители са арестувани от пакистанските власти за това, че са отказали да ваксинират децата си срещу полиомиелит (детски паралич), съобщи "Ал...
Багдад. Иракското здравно министерство ще проведе Национални имунизационни дни от 6 до 10 април с подкрепата на УНИЦЕФ и световната здравна организаци...
София. Все повече родители отказват да ваксинират децата се срещу полиомиелит и това може да има сериозни последици. За това предупреди проф. Тодор Ка...
Дамаск. Регистрираха епидемия от полиомиелит в Сирия, като съществува опасност от разпространение на болестта в целия регион, предаде агенция Ройтерс,...