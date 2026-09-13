ЕКОИНВЕСТ въвежда пилотни за националния пазар технологии
Става дума за производство на полимери в първични форми от отпадъчни пластмаси
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Става дума за производство на полимери в първични форми от отпадъчни пластмаси
На територията на бившия завод "Полимери" в Девня ще бъде обявено бедствено положение от утре, съобщиха областният управител Тодор Йотов и кметът на и...
Варна. Екобомбата, която цъкаше от две години в Девня, вече е обезвредена, съобщи кметът Атанас Кузев. 2600 тона трихлоретан са неутрализирани чре...
Девня. Живачни съединения и 600 грама цианкалий са били открити в лабораторията на завод "Полимери" - Девня. Синдикът на завода трябва да намери фирма...
Девня. От четвъртък 9 януари на територията на предприятието "Полимери" ще бъде обявено частично бедствено положение, съобщи кметът на община Девня Ат...
Варна. 6 тона солна киселина от Държавния резерв в "Полимери" - Девня са изчезнали, би тревога синдикът на фалиралото предприятие Иван Балабанов. С...
Варна. Хората в Девня са заложници и живеят в постоянен страх от бомбата „Полимери" и непредвидимите последици от нея. В специална декларация, приета...
При най-малката искра 2600 кубика трихлоретан на "Полимери" ще натровят цялата област край морето