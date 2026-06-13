Пенсионират полицаите на 50 години
Началниците им обаче ще работят 3 години допълнително Полицаи и пожарникари, които се трудят при най-тежки условия, да се пенсионират при навършване...
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Началниците им обаче ще работят 3 години допълнително Полицаи и пожарникари, които се трудят при най-тежки условия, да се пенсионират при навършване...