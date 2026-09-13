Напрежението расте. Полицейски час в Лос Анджелис
Над 220 са задържаните, а поне двама са ранените полицаи
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Над 220 са задържаните, а поне двама са ранените полицаи
Нови ограничения заради коронавируса
Предвиждат по-строги ограничения в регионите, където има много заразени
На Ботуша вече има 1 милион ваксинирани
Комшиите въведоха нови ограничения за пристигащи от Балканите
Властите възстановиха поне временно полицейския час заради многото нови случаи
Полицейският час няма да важи за участващи в погребения на роднини от първа линия и за дарителите на кръв за турския Червен полумесец
Полицейският час е от 13 часа в събота до 5 часа сутринта в понеделник
В РС Македония има полицейски час от 21.00 до 5.00 часа сутринта
Три месеца извънредно положение в страната ЕС да не се меси в мерките ни за сигурност, изригна Ердоган Турският президент Реджеп Ердоган обяви извън...
Полицейският час, който бе въведен по време на бунтовете в Балтимор в края на април, бе отменен от кмета на града. Мярката вече не е необходима и вред...
Фрийтаун. Сиера Леоне въведе тридневен полицейски час, за да спре разпространението на ебола. Идеята на властите е хората да са по домовете си, докато...