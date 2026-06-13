Над половината от делата спрени заради лоша полицейска работа във Варна
59 на сто от делата на държавното обвинение са спрени заради лоша полицейска работа. Това коментира при годишния отчет на Окръжна прокуратура Варна не...
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59 на сто от делата на държавното обвинение са спрени заради лоша полицейска работа. Това коментира при годишния отчет на Окръжна прокуратура Варна не...