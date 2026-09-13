Полезна ли е действително хималайската сол?
Образувала се е в резултат на специфични геоложки процеси преди повече от 250 милиона години
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Образувала се е в резултат на специфични геоложки процеси преди повече от 250 милиона години
Бирата ще влезе триумфално в списъците на полезните и даже здравословни храни. Това ще стане благодарение на учените от Центъра по биология на храните...
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