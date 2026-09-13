Жестоките поледици! Не ходете с ръце в джобовете
Лекар предупреди хората за какво да внимават
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Лекар предупреди хората за какво да внимават
В областите Видин, Враца и Монтана жълтият код е за сняг и поледици...
Общо 94 души са преминали през спешното отделение на университетската многопрофилна болница „Канев“ в Русе заради заледените улици в последните дни.
Общо 42 души са преминали през почивните дни през спешното отделение на университетската болница „Канев“ в Русе, сочи статистиката
София. Пътуванията днес ще бъдат доста рискови, защото температурата ще е ниска и се очаква да има заледявания. За това предупредиха бившият шеф на КА...
Сливен. 90 км/ч стигна вятърът в Сливен. Той е пулсиращ, а скоростта му е 24 м/сек, което е около 90 км/ч, заяви пред журналисти Снежана Кънева от общ...
Видин. Само 12 села във Видинско са още без ток, съобщи областният управител Момчил Станков. В началото на седмицата, когато лед скова проводници и дъ...
Кула. Три села са без ток в община Кула, съобщи кметът д-р Владимир Владимиров, цитиран от „Фокус". По думите му това са Извор махала, Големово и Поле...
Варна. По 10-11 пациенти оперират на ден в клиниката по травмотология и ортопедия, откакто е започнала поледицата във Варна през почивните дни, съобщи...
Русе. 152-ма пациенти с различни травми и счупени крайници са потърсили помощ в русенската болница през последните три дни. Лошите метеорологични усло...