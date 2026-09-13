Култова рок класика от 1967 г. от легендарно дуо още два пъти става хит
След Бийтълс и Джо Кокър композицията отново достига върха през 1988 г. чрез Wet Wet Wet и благотворителен проект в чест на „Sgt. Pepper“
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След Бийтълс и Джо Кокър композицията отново достига върха през 1988 г. чрез Wet Wet Wet и благотворителен проект в чест на „Sgt. Pepper“
Какво представлява тя
Самият живот е извор на вдъхновение, казва великият музикант
Джон Ленън краде две жени на Пол Макартни
Докато я записвахме, минахме през ада, разказва приживе музикантът
Единственият дует от бившите Бийтълси не генерира очакваната печалба
Рок титаните може би ще играят себе си в „Yesterday“
Джони Деп се завръща като капитан Джак Спароу на 26 май 2017 г.
Лейди Гага, сър Пол Маккартни, сър Елтън Джон и редица други известни имена от шоубизнеса подписаха петиция, с която призовават европейските лидери да...
Сър Пол Макартни не беше допуснат до афтърпарти след раздаването на наградите "Грами". В над 50-годишната си кариера някогашният "Бийтълс" има 18 "гра...
Пол Макартни все още не може да проумее защо "Бийтълс" са в учебниците по история
Токио. Бившият член на Бийтълс Пол Макартни е възстановен и напусна Япония, съобщи агенция Франс Прес. "Той се чувства достатъчно добре, за да може д...
Вашингтон. Сър Пол Макартни обвини "Ролинг Стоунс" в копиране на "Бийтълс". 71-годишният певец и басист смята, че Мик Джагър и компания дължат успеха...
Барабанистът на "Бийтълс" пуска книгата си "Фотограф" с неиздавани снимки на бандата