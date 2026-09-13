Тайната на Кайлаш - свещената планина, където потопът погуби хиляди
Трагедията в Хималаите насочи погледите към връх, който четири религии почитат, но вярващите само обикалят
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Трагедията в Хималаите насочи погледите към връх, който четири религии почитат, но вярващите само обикалят
Разработено е специално за Мека
Мнозина от вярващите са спали през изминалата нощ в подстъпите към "Свети Петър"
Имало и такива, които пристигали просто да постоят
Чудотворната икона на Света Богородица Троеручица се пази в Троянската света обител
45 души загинаха, а над 100 души бяха ранени по време на масов религиозен празник
Поклонници спят край гроба й, чакат да им се яви с предсказания
Във Витлеем, смятан за родното място на Исус Христос, се очакват близо 150 000 поклонници и туристи...
Работна група към Светия синод подготвя маршрути за поклонници Да се направи ГКПП Банкя-Петачинци и да се ремонтират селските пътища, искат свещеници...
Монаси донесоха с лодка мощите на девет светци от манастирите на Света гораЖени на път за Атон? Да, това е възможно! На 11 юни се проведе седмият покл...
Най-малко 12 християнски поклонници са загинали, а десетки са ранени след като камион се е врязал в тълпа от хора в мексиканския щат Сакатекас. Пилиг...
Пловдив. Видеостени ще има в Бачковския манастир под дърветата в двора му, съобщи новият игумен на обителта архимандрит Симон. Идеята е всеки да може...
Кърджали. Момчилград е в трескава подготовка за посрещането на стотици мюсюлмани и християни, които почитат заедно Гергьовден и Хъдърлез, съобщиха от...
Два милиона мюсюлмани се събраха за ежегодното поклонение
Делхи. Експресен влак се вряза в група индуистки религиозни поклонници, които пресичали прелез, за да отидат до близкия храм за молитва в източната ча...
Шофьор обърка пътя и вкара Франциск в задръстване