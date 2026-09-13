Свидетели със смайващи разкрития за заложническата криза
Какво споделиха съседите
Следете всички новини, анализи и коментари за Похитители. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво споделиха съседите
Синът на бившия либийски лидер Муамар Кадафи-, Ханибал, е бил освободен от своите похитители, съобщи Франс прес. Снощи група въоръжени шиити го плени...
София. Неизвестни лица откраднали автобус от последната спирка в столичния квартал „Хладилника" снощи, предаде bTV. По информация на очевидци, крадцит...
Разград. Само за 50 секунди крадци разбиха и обраха Историческия музей в Разград. Похитителите са разбили двойно стъкло с решетки и са задигнати около...
Найроби. Бялата британка Саманта Лютуейт е сред ръководителите на терористичната група, взела за заложници клиенти на търговски център в кенийската ст...
Анкара. Ливанското вътрешно разузнаване заяви, че е установена самоличността на похитителите на отвлечените в Бейрут на 9 август двама турски пилоти о...
София. Домът на Иван Костов бе разбит от въоръжен мъж тази сутрин. Нападателят е задържан. Никой от семейството не е пострадал, съобщи самият той в со...
София. 10-годишната дъщеря на Евелин Банев-Брендо – Лара се чувствала добре като заложница, защото похитителите й са имали такава стратегия. Това разк...
Похитителите на Лара мълчат, съобщи Цветанов