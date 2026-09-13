България ще домакинства на две Балканиади за подрастващи
България ще бъде домакин на две Балканиади при подрастващите през 2016 година. Това стана ясно на провелата се днес в Солун 17-а генерална асамблея на...
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България ще бъде домакин на две Балканиади при подрастващите през 2016 година. Това стана ясно на провелата се днес в Солун 17-а генерална асамблея на...
Според проучване, извършено от специалисти по проблемите на затлъстяването страната ни се нарежда на пето място в Европа по затлъстяване на децата. То...
София. България е в челните места по употреба на бира от подрастващите. 48% от изследваните у нас 2217 ученици на 16-годишна възраст имат "таланта" да...