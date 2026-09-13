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Свлачище надвисна над път

Свлачище надвисна над път

В резултат на продължителните дъждове се активира свлачище над пътя от село Баня за село Добърско в община Разлог. Проблемът е възникнал преди дни и в...

25 април | 17:50
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