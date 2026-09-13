Кошмарът расте! Втора стена на "Струма" пред падане
Аутобанът остава затворен в посока София
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Аутобанът остава затворен в посока София
Големи задръствания по пътя за София през Драгичево
Обходният маршрут е през Пловдив
Една четвърт от подпорната стена е готова
Стената ще противодейства на високите води на река Джебелска и ще защити от пропадане единствения път за селото
В резултат на продължителните дъждове се активира свлачище над пътя от село Баня за село Добърско в община Разлог. Проблемът е възникнал преди дни и в...
Готова е подпорната стена на пътя Разлог - Банско – Гоце Делчев, който води до ГКПП – Илинден – Екдохи на границата с южната ни съседка. Шосето се нап...
Подпорна стена с дължина 45 м бе издигната в подножието на средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча" в кв. „Веселчане". Възложители на о...
Банско. Започна изграждането на нова подпорна стена на свлачището на пътя за Банско и Разлог. Специална машина за правенето на така наречените пилоти...
Благоевград. Подпорна стена може да рухне върху шосето от Симитли за Банско, в района на прохода Предел. По нея са се появили цепнатини, тя е поддала...
Глобяват собственика на гробищата в "Бояна" с 5 до 50 хил. лв.