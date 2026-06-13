САЩ отказва визи на подкупни чиновници
Бивши и настоящи правителствени служители от Румъния и България са получили забрана за пътуване в САЩ заради корупция. Това съобщи зам. помощник държа...
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Бивши и настоящи правителствени служители от Румъния и България са получили забрана за пътуване в САЩ заради корупция. Това съобщи зам. помощник държа...