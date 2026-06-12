Изселнически лидер номер 1 в Турция подкрепи ДПС-Ново начало
Най-добрата подкрепа ще е да се отиде до урните
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Най-добрата подкрепа ще е да се отиде до урните
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Не се притесняваме от нови избори, каза Христо Иванов
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Стара Загора. Футболният клуб „Берое" се включи в кампанията "Надежда за Иванко" в подкрепа на старозагорския IT-специалист Иванко Тодоров. Бащата на...