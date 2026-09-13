Митинги и концерти за 1 май. В София ще е ад, не тръгвайте с колата
Ето какви събития ще има днес
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Ето какви събития ще има днес
Идеята е договорът за даден отрасъл или бранш да важи за всички предприятия в него, а не само за тези, които са го подписали чрез представителните си...
В момента най-ниските възнаграждения у нас са по 560 лева
Матурите да не са задължителни, поиска синдикат "Образование" към "Подкрепа".