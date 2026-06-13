Социалистите спечелиха изборите в Испания
Испанската социалистическа партия спечели регионалните избори в неделя. Тя запази бастиона си в провинция Андалусия, а лявата антилиберална партия Под...
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Испанската социалистическа партия спечели регионалните избори в неделя. Тя запази бастиона си в провинция Андалусия, а лявата антилиберална партия Под...