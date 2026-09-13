Кой ще бъде новият водещ на "Игри на волята"
Димо Алексиев е категорично отстранен
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Димо Алексиев е категорично отстранен
В новия сезона на Big Brother България за пръв път в историята на зрителите ще им бъде отдадена честта да станат част от шоуто като избират един от уч...
Да се съберат експерти за една седмица с такъв профил не е толкова лесна задача
В момента дискутираме промените в условията за набиране на офицери и сержанти в Българската армия. Има няколко опции, които се обсъждат. Има идея 10 г...
Идва Никулден и много от вас тепърва ще пазаруват риба за празничната трапеза. На пазара има голямо разнообразие. Въпросът е знам ли какво точно да гл...