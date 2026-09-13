Всичко за Под Игото

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Под игото на чиновниците

Под игото на чиновниците

Ето, стигнахме и дотам някакви чиновници от Министерството на образованието да искат да сменят "турско робство" със "съвместно съжителство. Оставката...

31 януари | 7:25
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120 години четем "Под игото"

120 години четем "Под игото"

Вазовият шедьовър първо е отпечатан в Англия Най-важната и най-представителна книга на съвременната българска литература, "Под игото" на Иван Вазов,...

16 септември | 8:04
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