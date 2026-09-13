Руси Чанев редактира "Под игото"
Известният български актьор е създал нова адаптирана версия на романа на Иван Вазов
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Известният български актьор е създал нова адаптирана версия на романа на Иван Вазов
Историята на произведението, сложило началото на съвременната БГ проза
Убеден съм също така, че ще се намерят и спомоществователи за благородната кауза, заяви председателят на комисията по култура в НС
Издават го като комикс, ползват френски рисунки от 60-те
"Съберете това издание и го запалете", призова кметът на Сопот Деян Дойнов на протеста
Протестът ще се състои пред родната къща на Иван Вазов
Аферим, преводач ханъм, написа евродепутът
Нека да пуснем и Менделеевата таблица за начинаещи
Френски художници обикалят Сопот, Копривщица и Панагюрище Парижки вестник прави хит преди половин век от романа на Иван Вазов В Русе подеха дарите...
Ето, стигнахме и дотам някакви чиновници от Министерството на образованието да искат да сменят "турско робство" със "съвместно съжителство. Оставката...
Вазовият шедьовър първо е отпечатан в Англия Най-важната и най-представителна книга на съвременната българска литература, "Под игото" на Иван Вазов,...