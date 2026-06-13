Държавна делегация в Русия, за да спасим лятото
Липсата на братушки в курортите няма как да се компенсира Георги Щерев, председател на Съюза на хотелиерите в курорта Златни пясъци От анализите, ко...
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Липсата на братушки в курортите няма как да се компенсира Георги Щерев, председател на Съюза на хотелиерите в курорта Златни пясъци От анализите, ко...