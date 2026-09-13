Ужасно! Отиде си Маргарита Михнева
Голямата журналистка е починала в Женева
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Голямата журналистка е починала в Женева
Част от протестиращите майки пред Народното събрание
Майката на момичето поиска оставката на директора на "Пирогов"
Починала е на 100 години
Сполетя я най-лошото
Една жена е починала, а две деца, които са нейни внучета, са пострадали
Пътниците са били настанени в хотел
Йордан Вълков е потресен от нашите лекари
Тече проверка в здравното заведение в Монтана
39-гoдишнa жeнa е починала на път към болницата в Перник
Жената е жива според българските власти
Няма данни за съпътстващи заболявания
Това е коментарът на здравните власти
Тръгнала си доброволно от болницата
Други две жени са с тежки травми
Д-р Пандова е навършила 60 години на 22 януари
Поклонението пред паметта на д-р Иванова е утре по обед в болницата
Дъщеря й е в тежко положение
84-годишна жена е починала в МБАЛ "Св. Мина", все още не се знае причината
Поппевица Йоана Гарсия е загинала заради некачествени пиротехнически средства