Ивановден! Най-мъжкият обичай и най-строгата забрана
На 7 януари момчетата се побратимяват, младоженците се къпят
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На 7 януари момчетата се побратимяват, младоженците се къпят
Двете общини се побратимиха
Инициативата е на Илхан Кючюк
Кметовете на Кърджали Хасан Азис и на брюкселската община Сен Жос тен Ноод Хасан Азис и Емир Кър ще подпишат Договор за сътрудничество и побратимяване
На официална визита в хърватската община Чаковец бе делегация на община Благоевград. Кметът на града домакин Стйепан Ковач и нашият градоначалник Атан...
На официална церемония кметовете на Кърджали-Хасан Азис и на Одрин-Реджеп Гюркан подписаха договор за побратимяване на двете общини. Изразено бе общот...
Благоевград. Официална делегация от община Чаковец, Република Хърватия, пристига днес в Благоевград. В състава на делегацията влизат кметът на общинат...
Благоевград. Двустранно споразумение за сътрудничество подписаха в сряда кметът на Благоевград Атанас Камбитов и градоначалникът на албанския град Фие...
Ловеч. Преговорите по сключването на споразумение за побратимяване между китайската провинция Хейлонгджианг и Ловешка област са пред финализиране. Тов...
Варна се побратимява с вълшебното късче земя Родос е екзотика и тюркоазено море. На популярния в цял свят гръцки остров сезонът и плажът започват на...
Разград. Общинската управа на Разград търси партньорство с потомците на хан Кубрат на Апенинския полуостров. Кметството в лудогорския град е инициира...
Варна. Богати иракски туристи искат да посетят Варна. Това каза при посещение си в града и срещата си с кмета Иван Портних посланикът на Ирак в Б...
Бургас. Кметът на Поморие Иван Алексиев покани на кални бани посланика на Япония у нас Такаши Коидзуми и съпругата му. Поканата бе отправена не на шег...