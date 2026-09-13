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Шамари вместо думи

Шамари вместо думи

Ани Владимирова,психолог Когато тръгна по "Витошка", аз виждам оръжие по задниците на един куп мъже, което не виждах години наред. Хората ги е страх...

12 януари | 22:40
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