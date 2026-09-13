Спешни мерки от МВР! Закопчаха опасен побойник в София
42-годишен мъж, неизвестен на МВР, е задържан с полицейска мярка до 24 часа
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42-годишен мъж, неизвестен на МВР, е задържан с полицейска мярка до 24 часа
В момента Илия Спасески е в дома си, но с отнет задграничен паспорт
Изключи от партията Иван Д. Иванов
Става въпрвос за Иван Д.Иванов
Побойник, пуснал в действие юмруците си срещу свой ученик, получи окончателна условна присъда
Побойник от разложко село се отърва само с пробация за нанесена средна телесна повреда на свой съселянин. По-леката присъда е заради сключено споразум...
Ани Владимирова,психолог Когато тръгна по "Витошка", аз виждам оръжие по задниците на един куп мъже, което не виждах години наред. Хората ги е страх...
Софийският градски съд (СГС) ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Патрик Първев - единият от двамата задържани за побоя над 3-годишния Хрис...
"Цялото тяло ме боли, но съм по-добре от миналата вечер, защото тогава стресът беше много голям". Това заяви пред "Здравей, България" битата санитарка...
Мъжът, който нанесе побой на баща си и на санитарка в СПО, е арестуван. Полицаи спипаха 36-годишния Николай Н. Малко преди 10,00 часа в неделя. Той не...
Полицията в Благоевград арестува барикадирал се агресивен побойник. Акцията беше проведена в събота късно вечерта. 55-годишният мъж се заключи в апарт...
30-годишният Борис Петров, който бе задържан за побоя над възрастен мъж в Борисовата градина на 17 юли, остава в ареста. Това реши въззивен състав на...
Почерпен с алкохол криминално проявен млад мъж вилня в благоевградското село Падеш на Разпети петък вечерта и в ранните часове в събота. Началото на н...
Септември. Майката на пребитата до смърт в Русе Пламена също е била малтретирана физически и психически от бившия си съпруг. Това призна самата тя пре...
Кърджали. 100 лв. глоба е наложена на И.С. на 18 години, с решение на Районния съд в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Той се скарал с 53-годи...