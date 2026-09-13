Голяма новина от БНТ! Нова водеща украсява ефира
Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г.
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Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г.
Воденето на "По света и у нас" било крачка назад за Аделина Радева
Аделина Радева поема централните новини със Спас Кьосев
Обществената телевизия и до днес остава символ за достоверност и обективна журналистика
"Тази нощ почина нашата колежка и приятелка, репортерът на "По света и у нас" Талка Симеонова". Това съобщиха от БНТ. И уточни, че опелото ще бъде утр...