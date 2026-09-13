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Почина репортер на БНТ

Почина репортер на БНТ

"Тази нощ почина нашата колежка и приятелка, репортерът на "По света и у нас" Талка Симеонова". Това съобщиха от БНТ. И уточни, че опелото ще бъде утр...

08 февруари | 11:36
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