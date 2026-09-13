Обрат с цената на газа в Европа
Продължават и доставките на втечнен природен газ
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Продължават и доставките на втечнен природен газ
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