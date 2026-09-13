Голяма авария, кой остана без вода
Повредата е много сериозна
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Повредата е много сериозна
Нанесените щети на бюджета са за 4 милиона лева Изрядни пловдивски търговци на гориво са задържани в ареста, след като техни подчинени са били залове...
Пловдив. Министърът на младежта и спорта Евгения Раданова вярва, че е успяла да постигне спокойствие в своя сектор по време на мандата на служебното п...