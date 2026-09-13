Поредна фукла се хвали как кара с 200 км/ч. Не е миска, а НПО
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Пловдив. Пловдивският районен съд излезе с безпрецедентно решение по казус, който за първи път се гледа в Съдебна палата. Става дума за приема в детск...
Пловдив. Най-красивият пловдивски парк, известен като Цар-Симеоновата градина, ще бъде обновен. През следващите месеци алеите, езерата и фонтаните ще...
Университетът на Църквата в Пловдив ще е в сградата от култовия филм "Вчера"
Пловдив. Пешеходната зона в центъра на Пловдив ще се разшири с шест улици. Всички те се намират в емблематичния за града кв. "Капана". Затворени за а...
Пловдив. Пловдивчанка, работеща като бодигард, сложи край на живота си. 57-годишната Анна Иванова е била открита мъртва от близките си в собственото й...
Пловдив. 41-годишна жена е била пребита и ограбена в дома си в пловдивския квартал "Тракия", съобщи вестник „Марица". Тинка Пенова твърди, че е стана...